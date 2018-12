VS kopen twee nieuwe Air Force One-toestellen

Het gaat om twee commerciële toestellen die zijn gebouwd voor een Russische luchtvaartmaatschappij. Omdat Transaero Airlines failliet ging voordat de vliegtuigen waren geleverd, bleven de twee Boeings aan de grond. De vliegtuigbouwer wist in de Amerikaanse overheid een nieuwe koper te vinden.

De deal is tot tevredenheid van president Donald Trump, die eerder zijn ongenoegen had geuit over de kosten van een hagelnieuw presidentieel vliegtuig. „Schrap die order”, zei hij op Twitter. Verwacht wordt dat de vliegtuigen, na alle aanpassingen, pas in 2024 gebruikt kunnen worden.