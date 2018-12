Gaslek: woningen en kinderboerderij ontruimd

Medewerkers van netbeheerder Stedin en brandweerlieden repareren de gasleiding. Ⓒ Caspar Huurdeman

BAARN - In de Noorderstraat in Baarn (Utrecht) zijn maandag achttien woningen en een kinderboerderij ontruimd wegens een gaslek, zo meldt de brandweer. De evacués worden opgevangen in het gemeentehuis.