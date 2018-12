30 maanden cel geëist tegen lekkende ex-agent

Want het bleef daar niet bij, zo bleek in de rechtbank van Den Haag, waar V. met twee medeverdachten aan wie hij de informatie verkocht, terechtstond. Officier van juistitie Diana van Gosen eiste tegen Rick V. een gevangenisstraf van 2,5 jaar en een verbod om gedurende tien jaar een publiek ambt uit te oefenen. Tegen zijn vriend Melvin vd K. (32) een celstraf van twee jaar en tegen Sebastiaan vd E. (47) zestien maanden.

"Het was niet zo raar dat er wel eens iets gevraagd werd. Het gebeurde vaker om me heen"

De vragen om informatie werden steeds minder onschuldig, vertelde Rick V. aan de rechters. Eerst ging het over wat de ex-recherchecoördinator ,,huis-, tuin-, en keukenboefjes” noemde. Daar tilde hij niet zo zwaar aan. ,,Het was niet zo raar dat er wel eens iets gevraagd werd. Het gebeurde vaker om me heen.” Rick V. vond de vriendschap met zijn vismaatje Melvin vd K. belangrijker. ,,Het voelde goed, onze band.”

De gevraagde informatie had steeds vaker betrekking op de zware misdaad. ,,Ik zag mezelf in een steeds grotere cirkel van criminaliteit belanden”, zegt Ricardus V. Hij wilde wel stoppen, maar hij durfde niet, vertelde hij in de rechtbank van Den Haag. ,,Ik dacht, als ik het niet doe, wat gebeurt er dan? De kans leek me aanwezig dat ze bij me op de stoep zouden staan. Ik heb een vriendin, twee kinderen.” Ook besefte V. dat hij inmiddels ,,zo chantabel als wat” was.

In totaal zocht Rick V. op verzoek informatie op over 28 mensen. Over de baas van het Satudarah-chapter in Roosendaal. Over toenmalig advocaat Jan Piet van R. van No Surrender-oprichter Klaas Otto die nu zelf verdachte is in een strafzaak. Over getuigen in onderzoeken en over een onbekend slachtoffer van een liquidatiepoging. Ricardus V.: ,,Dan voel je je misselijk. Een loser.” Minimaal één drugsonderzoek van de politie liep stuk door de dubbelrol die Ricardus V. speelde.

Ricardus V. kreeg geen cent voor zijn informatie, zegt hij. Officier van Gosen noemt het volstrekt onaannemelijk dat de rechercheur 17 maanden lang over zoveel mensen informatie doorspeelde zonder ervoor betaald te krijgen. Voor Rick V.’s strafbaarheid maakt het niets uit.

"Het is het meest verwerpelijke dat een agent kan doen"

Melvin van de K. beweert dat hij het geld dat bestemd was voor Rick V. zelf verbraste.:,,Ik heb er maximaal 2500 euro mee verdiend. Dat heb ik lekker opgemaakt. Ik heb vier kinderen en dit was een lekker zakcentje. Het is wat het is.”

Hij wist dondersgoed dat hij fout bezig was, gaf Rick V. toe. ,,Het is het meest verwerpelijke dat een agent kan doen.” Open kaart spelen was geen optie. Ondanks dat hij ’s nachts met hartkloppingen in bed lag en zich steeds zorgen maakte dat zijn dubbelrol ontdekt zou worden. ,,Dan zou ik definitief alles kwijt zijn. Ik hoopte nog mezelf eruit te kunnen werken.” Maar ook zei V. dat hij ,,hier niet uit zou zijn gekomen zonder dat ik was aangehouden.”

Dat gebeurde uiteindelijk in oktober 2017 toen zijn collega’s zich tijdens een drugsonderzoek realiseerden dat er een mol in hun midden was. Ricardus V. moest daar als coördinator notabene zelf melding van maken bij zijn superieuren. ,,Dat was niet zo tof.”

Uiteindelijk liep hij in de val die zijn collega’s voor hem opzetten met een nep-proces verbaal. Vandaag komt de verdediging aan het woord.