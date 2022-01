Levende kat in dichtgeplakte wijndoos gedumpt in Purmerend

De voorbijganger hoorde miauwgeluiden uit de doos komen waarna de dierenambulance werd ingeschakeld.

In de doos zat een zwarte kat met witte pootjes. Vooralsnog is de eigenaar niet bekend, het dier heeft geen chip. De dierenpolitie is op zoek getuigen, de eigenaar van deze kat en naar persoon of personen die de kat hebben gedumpt.

Het is nog niet bekend hoe de kat er nu aan toe is.