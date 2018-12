Marechaussee gebruikt meer geweld op Schiphol

Volgens de marechaussee is er geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van de stijging. Het is wel opvallend dat er meer verwarde mensen op de luchthavens zijn die voor problemen zorgen. „Mensen hebben dan bijvoorbeeld te veel gedronken of hebben drugs gebruikt. Op Schiphol is het ook ontzettend druk. De marechaussee komt hierdoor ook steeds meer in contact met reizigers. Mensen zijn ook mondiger geworden”, aldus de woordvoerster.

Er wordt door marechaussees geweld gebruikt als ze door iemand worden aangevallen of als iemand zich verzet bij een aanhouding.