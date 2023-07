Premium Het beste van De Telegraaf

Partij heeft ’een fors stuk minder’ budget BBB moet met de pet rond voor campagne, wel tientallen sollicitaties per dag

Door Pepijn van den Brink Kopieer naar clipboard

Omdat de verkiezingsslogan hetzelfde blijft, kan BBB spandoeken hergebruiken. Wel is de partij op zoek naar geld voor de campagne. Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG - BBB moet met een ’fors stuk minder’ budget de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in dan die voor Provinciale Staten. In aanloop naar die stembusgang in maart besteedde de partij alles bij elkaar zo’n 7,5 ton. Ondertussen is de partij druk met het samenstellen van een kandidatenlijst. „We krijgen tientallen sollicitaties per dag.”