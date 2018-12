’Poging omkoping in liquidatiezaak’

De advocaat-generaal hoonde berichten weg dat er sprake zou zijn van een miljoenendeal met de kroongetuige. Uitlatingen in de media van V.'s advocaat Nico Meijering bestempelde hij als ,,stemmingmakerij''. Het bestaan van de deal met de getuige werd eind vorige week bekend.

Tommie van der Burg werd in april 2014 in Eindhoven doodgeschoten. Patrick V. is door de rechtbank veroordeeld tot 22 jaar cel voor de moord. Hij ontkent en heeft hoger beroep aangetekend.

V. zou tegenover de kroongetuige hebben aangegeven dat hij de dader is. Hij heeft dit volgens de kroongetuige gedaan in het cellenblok van het paleis van justitie in Den Bosch, in augustus 2016. V. zei tegen de getuige dat hij dom was geweest, omdat er DNA op de kogelhuls was gevonden, aldus het OM. ,,Een volslagen gelogen verhaal'', aldus advocaat Meijering.

Volgens het OM is de inzet van de kroongetuige in de zaak tegen V. nodig, omdat de bewijsvoering mede door het zwijgen en ontkennen van de verdachte gecompliceerd is. Dat V. door de rechtbank is veroordeeld, doet er niet toe, vindt de advocaat-generaal. ,,De tijd zal leren of die veroordeling standhoudt."

De kroongetuige heeft ook in twee andere moordzaken verklaringen afgelegd. Het hof heeft maandag bepaald dat hij door de onderzoeksrechter van het hof moet worden gehoord. Ook verdachte Patrick V. krijgt de gelegenheid daar een verklaring af te leggen.

Op 5 februari is er een tussentijdse zitting in de zaak.

Verslaggever Mascha de Jong was bij de rechtszaak aanwezig. Lees haar live twitter-verslag hieronder terug.