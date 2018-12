Roger de gespierde kangoeroe overleden

De bijna 2 meter lange kangoeroe overleed door een natuurlijke doodsoorzaak. Chris Barns - de eigenaar van het reservaat waar Roger leefde - spreekt vol liefde over de leider van zijn kudde. „Hij heeft een lang, mooi leven gehad en was geliefd door miljoenen mensen over de wereld. Hij is overleden onder zijn favoriete struik waar hij graag beschutting zocht voor de felle zon.”

Barns redde de jonge Roger uit de buidel van zijn dode moeder in 2007 waarna de kangoeroe naar eigen zeggen ’zijn beste vriend werd’.