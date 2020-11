Nieuwe belofte Broekers-Knol: achterstanden asielaanvragen medio 2021 weggewerkt

De VVD-bewindsvrouw schakelde eerder honderden ambtenaren extra in om zo’n 15000 asielaanvragen voor het einde van dit jaar te behandelen, maar ze brak die belofte nu er na de jaarwisseling nog zo’n 7000 aanvragen op de plank liggen. Tot grote frustratie van de Tweede Kamer is het nog altijd een puinhoop. „Het is pijnlijk, vooral voor de asielzoekers. Ik heb mij enorm ingezet en heb er de p over in”, zei de staatssecretaris.

Miljoen euro per week

Broekers voerde een voor de hand liggend excuus aan: de coronacrisis. Ook al waren de extra ambtenaren al bezig met de dossiers voordat die in alle hevigheid losbarstte. „De versnelling is er niet gekomen, het resultaat is dat we na december nog met 7000 dossiers zitten. Ik kan er niks mooiers van maken.”

Niet alleen wachten asielzoekers ontzettend lang op uitsluitsel, ze procederen tegen de overheid waardoor er wekelijks een miljoen euro wordt uitgekeerd omdat de eigen termijnen niet worden gehaald. „Het is gewoon een ramp, maar er zijn ook een hoop zaken wél afgedaan”, zei ze sussend. Bovendien wordt er ’een plan van aanpak gemaakt’ en wil ze met weer een nieuw onderzoek ’de asielketen doorlichten’.

Woedende reacties

Vanuit de Tweede Kamer wordt woedend gereageerd. „Onbestaanbaar dat de diensten nu nog werken aan een plan van aanpak”, zei D66-Kamerlid Groothuizen. SP-Kamerlid Van Dijk vraagt zich hardop af of de staatssecretaris nog wel geloofwaardig is. Kamerlid Azarkan (Denk) stelt zelfs dat Broekers compleet gefaald heeft.

Het lukt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet om de opeenstapeling van asieldossiers weg te werken. In tegenstelling tot het doel van de organisatie om voor het einde van het jaar de grootste bulk aan achterstanden te hebben ingelopen, nemen de laatste maanden de stapels weer fors toe in plaats van af.

Dat blijkt uit cijfers van het Europese bureau van de statistiek Eurostat. In oktober komt het totaal aan openstaande zaken uit op 19.670. Daarmee zijn vanaf juni de dossiers met ruim 2000 opgelopen. Indien de trend doorzet lijkt het aantal zelfs de beginstand van dit jaar te overschrijden.