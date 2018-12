Afschieten herten wil nog niet echt lukken

Ⓒ Aldo Allessie

Omgeven door strenge veiligheidsmaatregelen is maandag begonnen met het afschieten van edelherten in natuurgebied de Oostvaardersplassen tussen Almere en Lelystad. Maar massaal protest bleef uit. Een paar actievoerders stonden er gelaten bij. „Er is toch niets meer tegen te doen”, zien ze in. Staatsbosbeheer is vooral blij dat de eerste dag er op zit.