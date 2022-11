PvdD wil ’mensvrije’ gebieden waar wolf gang kan gaan

In een debat over de staat van de natuur in Nederland sprak de Tweede Kamer woensdagavond over de terugkeer van de wolf. Volgens minister Christianne van der Wal (Natuur) zijn er ’dilemma’s’ nu dat dier in diverse provincies opduikt. Aan de ene kant is de komst van de toppredator volgens de bewindsvrouw een verrijking van de biodiversiteit. Maar aan de andere kant zijn de verscheurende rooftochten van het beest ingrijpend: niet zelden worden landbouwdieren aangevallen en dood aangetroffen. Hierdoor worden uit voorzorg dieren langer op stal gezet, terwijl boeren hun vee juist vaker in de wei moeten laten lopen.

Daarnaast zijn er diverse ’zorgelijke’ signalen van Nederlandse wolven die niet mensenschuw zijn. „Wolven moeten van hun ouders leren om afstand te houden van mensen”, vindt minister Van der Wal. Toch zijn er beelden opgedoken van wolven die dichtbij mensen lopen. Mogelijk is dat omdat de dieren gevoerd of gelokt zijn. „Maar voor uitlokking is geen bewijs”, zegt de bewindsvrouw. Een van de maatregelen die provinciebestuurders nemen is om de dieren weer bang te maken voor mensen. Dat gebeurt onder andere door met paintballwapens op de wolven te schieten.

Heksenjacht

De dierenpartij pleit echter voor stukken natuur waar geen mensen meer komen om de wolf zijn natuurlijk gedrag te kunnen laten vertonen. Volgens Kamerlid Vestering is er al langer een ’heksenjacht gaande’ tegen de predator. De partij wil bovendien voorkomen dat er komende tijd op de dieren geschoten gaat worden met de paintballgeweren. Van der Wal blokkeert dat echter niet. Zij vindt wel dat er in Nederland een ’wolvendialoog’ op gang komen nu wij samenleven met het dier. Volgens de minister wordt er nu vooral gereageerd ’uit angst’ en ’na ophef’. „Dat vind ik niet zorgvuldig.” De minister zegt dat er ook geen recente aanvallen van wolven op mensen in Nederland bekend zijn.

Naast het feit dat de wolven bij boeren voor veel ellende zorgen, ziet Van der Wal ook positieve kanten van de terugkeer van het dier. Zo vertelde de minister dat er ook een wolf is gesignaleerd bij Kroondomein Het Loo, het natuurgebied nabij de Veluwe waar koning Willem-Alexander eigenaar van is. Hij jaagt er gemiddeld een dagdeel per jaar om de wildpopulatie in stand te houden. Van der Wal zegt dat de komst van de wolf hier juist ’voor minder afschot zorgt’.

Op vragen van Kamerleden of het mogelijk is de wolf ook weer te verjagen of af te schieten, antwoordde Van der Wal dat dit niet zomaar mogelijk is. Dat kan alleen bij zogeheten ’probleemwolven’. Ze wees daarbij naar artikel 16 van de Habitatrichtlijn. Die geeft aan „dat ter voorkoming van ernstige schade aan veehouderijen doden is toegestaan wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en op voorwaarde dat het doden geen afbreuk doet aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.”

Volgens Van der Wal wordt door provincies als uitgangspunt gehanteerd dat sprake is van ’een probleemwolf’ als een dier meermaals beschermd vee heeft aangevallen. „Ook kan er sprake zijn van een probleemwolf indien een wolf agressief reageert op mensen of wanneer een wolf actief en bewust meermaals mensen binnen 30 meter benadert en het afleren hiervan niet werkt of praktisch niet uitvoerbaar is.”

Gesprek met buurlanden

Van der Wal wil ook in gesprek treden met buurlanden waar de wolf al langer rondloopt, bijvoorbeeld Duitsland. Daar zijn meer maatregelen genomen om het dier zijn gang te laten gaan. GL-Kamerlid Laura Bromet roept de minister echter op ’geen verwachtingen gaan wekken bij de anti-wolfmensen’. Bromet is juist in haar nopjes met de terugkeer van het beest. „Fantastisch”, zei ze. Onder andere de VVD en BBB zijn een stuk minder enthousiast. Zij hopen juist dat Van der Wal meer stappen gaat zetten om de wolvenaanvallen op vee te voorkomen.