Britse premier May dinsdag bij Mark Rutte

May staat al de hele maandag in het brandpunt van de belangstelling nu ze ervan heeft afgezien haar overeenkomst met de EU over de brexit voor te leggen aan haar parlement. De stemming stond gepland voor dinsdagavond, maar May heeft het parlement gezegd dat ze eerst nog overleg wil met Brussel en EU-lidstaten. Daarmee lijkt de premier een smadelijke nederlaag in de Britse volksvertegenwoordiging te ontlopen. De stemming is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Ook Downing Street 10 in Londen heeft inmiddels het bezoek bekendgemaakt. „Zoals de premier al zei in haar verklaring vandaag zal ze de komende dagen haar collega’s in andere lidstaten bezoeken om te praten over de zorgen die het parlement heeft geuit”, aldus de mededeling van May’s kantoor.

Medewerkers van May lieten maandagavond weten dat ze na haar bezoek aan Nederland doorgaat naar Berlijn, om te overleggen met de Duitse bondskanselier Angela Merkel.