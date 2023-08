Dronken Nederlander steelt plezierjacht in België, veel schade

De indringer dronk wat alcohol en maakte een maaltijd klaar, waarbij hij het fornuis beschadigde en heel wat rommel maakte. Vervolgens probeerde hij de boot te starten. Toen hem dat niet lukte, trok hij verschillende elektrische kabels los en sneed hij de koorden door waarmee de boot lag aangemeerd. De boot begon daardoor af te drijven en schuurde tegen de boot die ernaast lag. Even verder liep het vaartuig vast tegen de kant.

De boot werd binnen volledig vernield. Ⓒ Eigen foto

Geen zinnige uitleg

Toen Christoph zaterdagochtend ter plaatse kwam, stelde hij vast dat zijn vaartuig een honderdtal meter was afgedreven van de ligplaats en tegen de kant aan de overkant van de Vaart lag. „De dief was nog op de boot aanwezig”, vertelt hij.

„Hij maakte een verwarde indruk en zei me dat hij de boot mooier aan het maken was. Ik heb daarop de politie gebeld en samen met een maat van mij konden we de man bij ons houden tot aankomst van de agenten.”

De indringer werd meegenomen voor verhoor. „Heel mijn boot is vernield”, zegt Christoph aangeslagen. „Ik had hem nog maar drie maanden geleden gekocht en hij was bijna klaar. De schade loopt op tot 20.000 euro. Ik kan weer van nul beginnen. Had die man nu gewoon een slaapplaats gezocht, dan had ik hem misschien nog een biertje met hem gedronken. Maar om dan alles te vernielen, dat is voor mij een brug te ver.”