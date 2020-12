Bioloog: ’Komst corona hebben mensen aan zichzelf te wijten’

Waar de vleermuis in China tot kortgeleden nog op de barbecue werd gegooid, blijkt dat we in Europa gedurende de jaren 50 en 70 ook al niet al te zorgvuldig met ze omgingen. „Door de ontbossing in die jaren en de toename van de landbouw, waarbij veel gifstoffen gebruikt werden en het landschap eentoniger werd, kwam de vleermuis in gevaar”, vertelt bioloog en vleermuiskenner Marcel Schillemans van de Zoogdiervereniging.

Bescherming

De bescherming en groeiende interesse voor de vleermuis begon zo’n 50 jaar geleden. Dit had mede te maken met dat we ons in Europa realiseerden dat de vleermuis voor ons en voor het ecosysteem een belangrijke functie vervult. Sinds de Nederlandse Flora- en Faunawet van 2002 en de Europese Habitatrichtlijn wordt er veel beter gelet op de vliegende zoogdieren. „Vleermuizen zijn belangrijk voor het onderdrukken van allerlei plaaginsecten, zoals muggen. Daarnaast eet de vleermuis insecten die de fruitteelt tot last zijn”, vertelt Schillemans.

"’Geen contact met die in China’"

Behalve dat het dier dus een mooie functie voor ons allemaal vervult, zijn er volgens liefhebber Schillemans wel meer redenen om vleermuizen te waarderen, dan wel fascinerend te vinden. „Ze bestaan al zo’n tientallen miljoenen jaren en zijn de enige zoogdieren die vliegen. Het is natuurlijk erg interessant dat de vleermuis al zo lang heeft weten voort te bestaan.”

Habitat

Het nieuwe negatieve sentiment dat om vleermuizen heen hangt is volgens de kenner dan ook niet terecht. „De komst en verspreiding van het coronavirus heeft de mens gewoon aan zichzelf te wijten. We vernietigen de habitat van dieren als de vleermuis al jaren veel te veel. Die dieren dragen virussen met zich mee die niet bestemd zijn voor de mens.”

Daarnaast zou de Nederlandse vleermuis volledig onschuldig zijn aan de Covid-19-uitbraak. „Die heeft er al helemaal niks mee te maken. Onze vleermuizen dragen dit virus niet bij zich en komen natuurlijk niet in contact met de vleermuizen in China”, benadrukt de bioloog. „Het zijn mensen die het virus over de wereld hebben verspreid.”