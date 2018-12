Brussel kan May weinig bieden

Donderdag komen de Europese leiders, inclusief May, naar Brussel voor hun laatste EU-top van het jaar. President Tusk van de Europese Raad heeft de hele agenda ingeruimd voor de nakende Brexit. Maar het VK krijgt geen betere deal. „We zullen niet heronderhandelen”, aldus Tusk. „We willen wel kijken hoe we kunnen helpen bij goedkeuring in het VK.”

De zogenoemde backstop (zie kader) is het grootste probleem voor de Britten, want de grens tussen Noord-Ierland en Ierland moet openblijven. De Britten hebben er het liefst een tijdslot op of willen een mogelijkheid om de backstop eenzijdig op te zeggen. Maar dat kan absoluut niet volgens de EU, want op die manier functioneert de backstop niet als een stevig slot op de deur.