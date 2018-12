Europa betaalt voor plastic nepkasteel

Het gaat om de burcht van Krakra, een kasteel uit de 11e eeuw dat met onder meer EU-geld is gerestaureerd. Maar wat ervoor is gerealiseerd, komt het dichtst in de buurt van Hollywood-kitsch, aldus filosoof Vladimir Gradev van de Universiteit van Sofia, die in de documentaire wordt opgevoerd. Hij noemt het project verspilde moeite; met de historische realiteit zou het al helemaal niks te maken hebben.

Belastinggeld

De muren zijn van hard plastic gemaakt. „Het leek op een uitgestorven Playmobil-kasteel dat te lang buiten in de regen had gestaan. Alleen de Playmobil-riddertjes ontbraken nog”, aldus PVV-Europarlementariër Stuger. Aan dit en soortgelijke projecten in Bulgarije is volgens hem 90 miljoen euro Europees belastinggeld besteed. Het nepkasteel is bedoeld om toeristen te trekken naar de regio. Volgens Stuger komt er geen hond.

PVV-Europarlementariër Olaf Stuger Ⓒ ANP

Documentairemaker Poels zegt niet bang te zijn voor kritiek dat hij zich voor het karretje van de PVV zou laten spannen. „De PVV stelt een terechte vraag. Wat gebeurt er met ons belastinggeld?”, stelt hij.

Poels noemt zichzelf een ’linkse liberaal’. „Ik ben niet tegen de EU. Maar ik schaam me ook niet om met de PVV mee te gaan. Helaas leven we in een tijd waarin alles wordt gepolariseerd.”

"Alleen de riddertjes ontbraken nog"

De EU geeft jaarlijks miljarden uit aan regionale ontwikkeling, bedoeld om achtergebleven Europese regio’s omhoog te stuwen in de vaart der volkeren. Maar er is kritiek, ook van de Europese Rekenkamer, op de effectiviteit van dat beleid. Het fonds voor regionale ontwikkeling is samen met landbouw de grootste Europese uitgavenpost.

Onderhoud

Volgens Stuger is het Bulgaarse project een aanfluiting. „De mevrouw bij de receptie schrok zich een hoedje. Het kaartje werd met de hand geschreven”, aldus de PVV’er. „Je zou bij een toeristische attractie voorgedrukte kaartjes verwachten.” Veelzeggend genoeg kreeg hij een kaartje met bezoekersnummer 01. „Het kasteel zag eruit alsof het er al 25 jaar stond en er nooit onderhoud was gepleegd. Terwijl het er pas drie jaar staat.”

Stuger: „Bij een aantal van de grotere hotels vroegen we bij de receptie naar kasteel Krakra. Ze hadden ervan gehoord, maar er had nog nooit iemand naar gevraagd.”