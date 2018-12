Italiaanse minister haalt uit naar Nederlands asielbeleid

Nederland komt hiermee tegemoet aan de aanhoudende kritiek van hulporganisaties voor vluchtelingen op Italië, die alleen maar feller wordt nu het nieuwe kabinet een strenger migratiebeleid voert.

„De IND moet maar eens bij ons komen kijken”, reageerde Salvini gisteren op vragen van De Telegraaf tijdens een bijeenkomst van internationale media in Rome. „Of we ze nu in hotels, agriturismo’s of speciale complexen herbergen: wij zorgen dagelijks voor 144.000 mensen en dat doen we goed, ook als ze medische steun nodig hebben. Misschien dat Nederland er ook tulpen bijgeeft?”

Salvini memoreerde dat in Italië de azc’s vaak kleinschalig zijn, en gericht op integratie. Hij sneerde naar het falende Nederlandse inburgeringsbeleid. „Hier leer je de taal en wordt er bovendien bemiddeld bij het vinden van een baan.”

Op grond van het verdrag van Dublin mag Nederland asielzoekers terugsturen naar andere lidstaten, als ze daar als eerste voet aan Europese grond hebben gezet. In dat geval moet het eerste land van binnenkomst de aanvraag afhandelen.

Nu de nieuwe Italiaanse regering de toegang tot de opvang heeft aangescherpt, proberen asielzoekers in Nederland, die eigenlijk in Italië in de procedure moeten, overplaatsing naar de ’laars van Europa’ uit alle macht te voorkomen. Gisteren diende daartoe een zaak bij de Raad van State van een Eritrese vrouw die bang is dat ze op straat komt te staan als ze naar Italië moet. „Dat is daar aan de orde van de dag, lezen we in de krant”, betoogt haar advocaat Lies Weber. „Vluchtelingen slapen er massaal op straat.” Vluchtelingenwerk Nederland noemt de situatie zelfs ’kritiek’.

De Raad van State belooft snel uitspraak te doen in deze zaak. Het vonnis kan grote gevolgen hebben. Nederland probeerde alleen al de eerste zes maanden van dit jaar ruim 1100 asielzoekers op grond van het Dublin-verdrag naar Italië uit te wijzen. Dat lukte slechts 180 keer. Veel anderen procederen tegen het besluit, en deze zaken liggen stil, in afwachting van het oordeel van de hoogste bestuursrechter over de Eritrese vrouw. Zij zegt extra hulp nodig te hebben, omdat ze onderweg naar Europa verkracht is. „Die is er in Italië niet”, zegt Weber.

De IND is het daar niet mee eens. Ook de horrorverhalen over slechte leefomstandigheden in overvolle Italiaanse azc’s zijn niet meer aan de orde, aldus de dienst, juist door het strenge nieuwe asielbeleid. „Het aantal bootvluchtelingen is ingrijpend gedaald, dus er komt daar volop plek vrij.” Dat gezinnen desondanks niet worden uitgezet, komt doordat Nederland toch even wil aankijken hoe het beleid van Salvini uitpakt.

Salvini zegt zich weinig aan te trekken van de discussie. „Als de IND besluit dat deze mensen in Nederland blijven, zal ik er geen traan om laten.”