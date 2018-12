Bedreigde burgemeesters voelen zich vaak eenzaam in hun zwaarbewaakte bestaan

Burgemeester Jos Wienen van Haarlem vertrekt uit het stadhuis van Haarlem met zware beveiliging Ⓒ Michel van Bergen

Ze doen alsof ze van geen wijken willen weten. Ze zeggen dat ze zich niet laten intimideren. Bedreigde burgemeesters houden in het openbaar de rug kaarsrecht. Maar de impact op hun leven is enorm, vertellen twee bedreigde burgemeesters aan De Telegraaf. Ze voelen zich ook vaak eenzaam. Zij pleiten ook voor meer ondersteuning bij bedreigingen. „De naïviteit is er wel af.”