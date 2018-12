’Mijn identiteit is misbruikt, maar fiscus wil niet luisteren’

De executieveiling van de bescheiden vrijstaande woning, even buiten de West-Groningse plattelandsgemeente, staat inmiddels op internet aangekondigd. Het is voor het eerst dat de Belastingdienst een vermeende zwartspaarder dakloos maakt. Hoewel hij woest is over de gedwongen verkoop, heeft hij geen advocaat in de arm genomen. „Die kunnen we niet betalen. Ik ben een gepensioneerde slager. We moeten rondkomen van elfhonderd euro in de maand”, vertelt Van der Molen.

Uit een door een ex-medewerker gestolen lijst met klantgegevens van de Kredietbank Luxemburg (KB Lux), waarover de Belastingdienst sinds 2000 beschikt, zou blijken dat de voormalige slager en zijn vriendin over een geheime bankrekening hebben beschikt waarop vijfentwintig jaar geleden een kwart miljoen gulden geparkeerd stond. De fiscus vroeg de Groningse slager afgelopen jaren diverse malen om opheldering over het ’Luxemburgse spaarpotje’, maar Van der Molen bleef tot aan de hoogste rechter volhouden van niks te weten.

Daarom moet hij de fiscus nu een half miljoen euro aan dwangsommen betalen. En aangezien hij daartoe niet in staat is, wordt morgen zijn woning met een waarde van zo’n 200.000 euro bij opbod geveild. In januari wacht hem dan nog een aanslag van ruim 70.000 euro.

Van der Molen is ten einde raad. „Ik ben jarenlang slager geweest in een dorpje van zevenhonderd inwoners, denk je nou echt dat je dan geld overhoudt? Mijn identiteit is misbruikt, en die van mijn vriendin ook, voor het openen van die bankrekening in Luxemburg. Dat moet haast wel. Begin jaren tachtig werden onze paspoorten uit de auto gestolen. Maar de Belastingdienst wil niet luisteren!”

Een woordvoerder van de Belastingdienst wil geen toelichting geven op de aanstaande veiling. „Op individuele gevallen mag ik niet ingaan. Maar iedereen moet via belastingen bijdragen aan onze samenleving. Wie dit weigert, zoals zwartspaarders, wordt aangepakt”, aldus de zegsman, die nog wel laat weten dat er begin volgend jaar meer woningen van zwartspaarders geveild zullen gaan worden.

De uitspraak van het gerechtshof is terug te vinden op rechtspraak.nl.