Bedreigde burgemeesters beschrijven impact op hun leven

De impact van de bedreigingen op hun leven was enorm, vertellen ze dinsdag in De Telegraaf. Maar bovenal voelden ze zich alleen staan in het omgaan met de ingrijpende gebeurtenissen.

„Je hebt drie opties: je verstijft, vecht terug of vlucht. Ik koos het laatste”, zegt Houben over het moment dat hij in de loop van een pistool keek. Voor Arends voelde het vooral als buigen voor de misdaad toen hij in het buitenland moest onderduiken. Burgemeesters moeten beter begeleid worden als zij worden bedreigd, vinden ze.

