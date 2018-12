Kunstwerk mag rug op

Sinds de zomer loopt ze stage op afdeling Marketing en Communicatie en is ze betrokken bij de ’Pure Rubens’ campagne. Naast al zijn kunstwerken, die samen met het Museo Nacional del Prado bijeen zijn gebracht, is er ook een ’cross-overprogramma’ genaamd ’Rubens X’.

„Ik hoorde dat daarvoor een kunstwerk van Rubens door tattoo-artist Lizer van Hattem bij iemand op de rug zou worden getatoeëerd en heb aangegeven dat ik diegene wilde zijn”, vertelt Van der Deijl.

„Ik volg hem al jaren, zijn stijl van tatoeëren spreekt mij enorm aan. Het zat al in mijn planning om bij hem ooit een tattoo te laten zetten en dit was echt een buitenkansje.”

Met als gevolg dat donderdag de laatste delen van het werk Drie nimfen met de hoorn des overvloeds van Rubens op haar rug wordt getatoeëerd. Volgens haar het ’meest sierlijke, vrouwelijke en sexy werk van Rubens in de tentoonstelling’.

Het kunstwerk Drie nimfen met de hoorn des overvloeds, dat op de rug van Jaimy wordt getatoeëerd. Ⓒ Boijmans van Beuningen

Het is niet haar eerste tatoeage, maar ook niet haar laatste ’lichaamsverfraaiing’. „Ik heb er al wat, maar niet zo groot. Dit is van mijn schouders tot aan mijn heup. Het wordt in vier sessies van gemiddeld drie uur gezet.”

Kunst op de huid is een ’echte vorm van kunst’ meent Jaimy. „De keus over je eigen lichaam, het op jouw manier mooier maken. En het stopt hier zeker niet bij, je kan op vele manieren je lichaam verfraaien.”