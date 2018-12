Russin sluit deal met OM over spionage

WASHINGTON - De in de Verenigde Staten van spionage verdachte Russin Maria Boetina heeft een deal gesloten met de aanklager. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender ABC News op basis van rechtbankpapieren. De 30-jarige Boetina bekent dat ze deelnam aan een samenzwering en heeft toegezegd samen te werken met het Openbaar Ministerie in de VS.