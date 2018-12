Minder verkeersclaims, meer schade

Dat blijkt uit de nieuwste Risicomonitor Verkeer van het Verbond van Verzekeraars die vandaag naar buiten wordt gebracht. Mogelijke oorzaken voor de daling van het aantal claims zijn het relatief rustige weer in 2017 en de toenemende slimme technologie in auto’s, die bijvoorbeeld zorgt voor veel minder parkeerschade.

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars noteerde 741.000 schadeclaims in 2017 op de autoverzekering naar aanleiding van een aanrijding; fors minder dan de 906.000 verkeersclaims een jaar eerder.

Sneeuwval

„Het rustige weer is een van de factoren die bijdragen aan de daling vorig jaar”, zegt Oscar van Elferen van het Verbond. „In 2017 hadden we bijna niet te maken met noodweer. Voor ons positief, want uit ervaring weten we dat extreme neerslag en storm leiden tot meer aanrijdingen. De hevige sneeuwval van begin december vorig jaar zien we dan ook wel terug in de statistieken, want het aantal claims lag die week anderhalf keer hoger dan gemiddeld.”

Van Elferen zegt dat ook de toenemende slimme technologie in auto’s zorgt voor minder schade. „Claims door fout (in)parkeren zien we steeds minder, omdat sensoren dat voorkomen. Ook andere hulpmiddelen, zoals waarschuwingen voor gevaarlijke bochten (curve speed warning) en rijstrook-assistentie werken preventief.”

Verzekeraars zagen de schadelast op de WA-autoverzekering van 2014 tot 2017 met 25 procent stijgen tot 2,6 miljard euro. „We weten dat letselschade een stuwende kracht is achter deze stijging, dus er vallen nog steeds te veel verkeersslachtoffers. Afleiding in het verkeer – zoals gebruik van de smartphone achter het stuur – blijft een belangrijke oorzaak voor ongelukken”, ziet de woordvoerder.

Voor de automobilist betekent de verhoging van de schadelast voor verzekeraars dat de premies komend jaar met circa 10 procent omhoog zullen gaan, zo voorzien vergelijkingssites. Gemiddeld zal een auto-eigenaar daar per jaar zo’n kleine 650 euro voor moeten reserveren.

Provincies

De Risicomonitor, die het aantal verkeersclaims per provincie in kaart brengt, laat zien dat in elke provincie het aantal claims daalt. De grootste dalers werden genoteerd in Flevoland (14,6%) en Noord-Brabant (14,5%).

De meeste verkeersclaims kwamen vanuit de provincie Zeeland. Daar werden 79,2 verkeersclaims per 1000 huishoudens bij verzekeraars ingediend.