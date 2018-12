Hüseyin A. krijgt 20 jaar cel voor dood Milica van Doorn

Dat is een zwaardere vorm van doodslag die bedoeld is om een ander misdrijf te verhullen. In dit geval was dat de verkrachting van de jonge vrouw.

Volgens de rechtbank waren de ‘gewone’ doodslag en de verkrachting inmiddels verjaard, maar dat bleek voor de strafbaarheid van Hüseyin A. niets meer uit te maken. De rechtbank rekende het de man die zelf dochters heeft, zwaar aan dat hij 26 jaar lang zweeg en daarna nog steeds zijn verantwoordelijkheid niet nam.

Tijdens de behandeling van de zaak drie weken geleden kwam Hüseyin A. opeens met een verklaring op de proppen voor het sperma dat in het lichaam van Milica was gevonden. Hij zou een geheime seksuele relatie met haar hebben gehad, waarvan niemand wist. Zelfs niet haar zussen en vriendinnen die ze over alles in vertrouwen nam.

Smoes

De smoes sloeg als een boemerang terug in zijn gezicht. Hüseyin A. kwam er pas mee nadat hij uitgebreid het dossier had kunnen doornemen, en zich realiseerde dat hij een verklaring moest geven voor zijn sperma. De rechtbank wees er bovendien op dat Hüseyin A. tijdens afgeluisterde gesprekken in de gevangenis met zijn vrouw en dochters duidelijk bezig was om dit verhaal in elkaar te zetten. Zijn verzinsel over de seksuele relatie moet voor de familie extra kwetsend zijn geweest, aldus de rechtbank.

Volgens de rechtbank heeft Hüseyin A. zijn lusten niet in bedwang kunnen houden en blijkt uit de manier waarop Milica werd gevonden, dat hij excessief geweld heeft gebruikt.

Hüseyin A. gaf drie weken geleden aan bij de uitspraak te willen zijn. Vandaag bleek hij daarvoor terug te schrikken. Hij was wel in het cellenblok van de Alkmaarse rechtbank, maar besloot daar te blijven.

