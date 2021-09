Wrakingsverzoek in zaak coronapas afgewezen

De wrakingskamer ziet „geen objectief gerechtvaardigde vrees” dat de rechter niet onpartijdig zal zijn. „Uw argument dat de rechter bij de GGZ heeft gewerkt en dat de GGD de coronaprikken zet, dat is te weinig”, zei de voorzitter van de wrakingskamer over een van de redenen waarom de rechter gewraakt was. De zitting van dinsdag om 13.00 uur in de rechtbank in Den Haag kan dus doorgaan.

Advocaat Bart Maes had in zijn bezwaar aangevoerd dat er „een stukje verwevenheid met de gezondheidssector” zit in de nevenfunctie die de rechter bij de GGZ had. Zijn collega Elke Lenting vulde aan dat het daarom „niet goed voelt” als deze rechter het kort geding zou behandelen.

Het advocatenkantoor noemt de invoering van de coronapas „onwettig, strafbaar en discriminerend.” De maatregel zou volgens Maes onder meer in strijd zijn met de grondwet en veel internationale verdragen.

Afgelopen zaterdag traden nieuwe coronaregels in werking. De verplichte 1,5 meter afstand is vervallen, maar vanaf die dag moet iedereen van dertien jaar of ouder die bijvoorbeeld naar een restaurant of bioscoop wil een coronatoegangsbewijs laten zien. Die kan men krijgen bij volledige vaccinatie, doorgemaakt herstel na een besmetting of een recente negatieve testuitslag.

Maes zei eerder in zijn toelichting om het geding aan te spannen dat de coronapas in strijd is met het recht op lichamelijke integriteit. „Je moet toch elke keer zo’n stokje in je neus laten rammen als je een QR-code zou willen voor 24 uur. Een hele zwik grondrechten worden voor ongevaccineerden bij het grofvuil gezet om een coronapas, ook wel apartheidspas genoemd, mogelijk te maken die helemaal niets gaat toevoegen vanuit het oogpunt van volksgezondheid en de belasting van de zorg. De coronapas zal net zoveel invloed hebben als de avondklok, namelijk geen.”