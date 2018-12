Belg slaat zwangere vriendin dood en kruipt terug in bed

Jocelyne Ingabire (33) was amper tien jaar oud toen ze samen met haar jongere zusjes Rwanda ontvluchtte, nadat haar beide ouders vermoord waren tijdens de genocide van 1994. Ze kwam bij een tante in Brussel terecht. Later ging ze naar Zeebrugge.

Daar begon ze zich in 2016 over Benjamin J. (33) te ontfermen, een dakloze klaploper met een drankverslaving. Jocelyne nam hem in huis en raakte verliefd. Maar drank en geweld liepen als een rode draad door hun desastreuze relatie.

Vriend

Op 25 mei vorig jaar hadden de twee opnieuw zwaar gedronken toen ze volgens de buren ’s avonds ernstige ruzie kregen. De volgende ochtend kreeg J. zijn vriendin niet meer wakker. Hij nam een foto van haar en stuurde die naar een kennis.

Die vertelde J. dat hij echt een dokter moest bellen. Anderhalf uur later belde J. naar zijn huisarts. Uiteindelijk bleek vriendin Jocelyne overleden.

Terug in bed

Achteraf verklaarde de arts dat J. de ernst van de situatie niet goed had ingeschat. En hoewel ze blauwe plekken vertoonde en het appartement vol bloedspatten hing, wachtte J. vervolgens nog zes uur om alarm te slaan. Hij dronk nog een fles wijn en kroop zelfs even opnieuw in bed.

Toch vinden de autoriteiten niet dat J. moedwillig zijn vriendin doodsloeg. „Het moet veeleer uit marginaliteit, zattigheid en dommigheid zijn geweest”, zei de aanklager volgens Het Nieuwsblad.