LIVE: ’Slachtoffer terreur Amsterdam CS aan rolstoel gekluisterd’

De politie op station Amsterdam Centraal na het steekincident augustus 2018. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Een van de slachtoffers van terreurverdachte Jawed S., die 31 augustus op het centraal station in Amsterdam om zich heen begon te steken, maakt het zeer, zeer slecht. Dat blijkt in de rechtszaal. De Telegraaf is er live bij.