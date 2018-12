Grote pinstoring treft vooral tankstations

Ⓒ Caspar Huurdeman

AMSTERDAM - Update 08.52 uur - Een grote pinstoring heeft dinsdagmorgen op een ongelukkig tijdstip veel tankstations in heel Nederland geraakt. Volgens een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland zijn duizenden pinautomaten ’out’ geweest, verspreid over het hele land. De storing is inmiddels verholpen.