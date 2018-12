Tandarts misbruikte patiënten in stoel

Tien vrouwen dienden al een klacht in tegen W.D. die een goedlopende praktijk heeft in Damme, vlakbij Brugge.

Zo goed als hij boort en vult, zo slecht is hij in het leggen van sociale contacten met vrouwen, zo schrijft Het Nieuwsblad.

„Hij wreef over mijn borsten en mijn vagina terwijl ik in zijn stoel lag”, aldus een slachtoffer in de krant. Andere vrouwen spreken over ’vreemde aanrakingen’ terwijl hij in hun mond aan het kijken was.

De jonge tandarts werd vrijdag opgepakt en verhoord. W.D. zou de beschuldigingen al gedeeltelijk hebben toegegeven en zit in de cel.

De politie onderzoekt of hij meer slachtoffers heeft gemaakt.

Het Verbond der Vlaamse Tandartsen is niet op de hoogte van de arrestatie. Voor zover zij weten is nog nooit een tandarts voor seksueel misbruik in de stoel veroordeeld.