Rutte op de fiets naar werkontbijt met May: ’Morning!’

May voorzag dat ze in haar parlement te weinig steun zou krijgen voor de deal met de EU over de Brexit. Ze stelde de stemming in het parlement daarom gisteren uit.

May probeert bij Europese leiders nu wat meer ruimte te krijgen waarmee de politica alsnog haar Britse collega’s hoopt te overtuigen. Ze komt daarom nu als eerste bij premier Mark Rutte. Bij aankomst beantwoordde ze geen vragen van de vele aanwezige journalisten uit binnen- en buitenland.

De Britse parlementariërs zijn vooral bezorgd over de afspraken over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. De voorlopige afspraak is dat als daar geen nieuwe deal over komt, er vrij verkeer mogelijk blijft bij die grens. De Britten zouden daarmee aan de EU blijven vastzitten, met bijbehorende regels, zonder dat ze er veel over te zeggen hebben.

Het is de vraag in hoeverre Europese leiders May meer steun kunnen geven bij het overtuigen van de Britse sceptici. Een heronderhandeling over de deal zit er in elk geval niet in, zeiden diverse Europese leiders gisteren direct.

Dat May als eerst naar Den Haag komt, later vandaag gaat ze naar Berlijn en Brussel, past in het plaatje van de verhoudingen binnen de Unie. De Britten hebben altijd met ons land opgetrokken in de EU. In EU-discussies stonden Londen en Den Haag vaak aan dezelfde kant.

’Morning!’

May kwam met een politie-escorte aan op het Catshuis. Rutte arriveerde, tot enige verbazing van de internationale pers, op de fiets terwijl hij ’morning’ en ’goedemorgen’ riep. Rutte en May overlegden anderhalf uur lang onder het genot van een werkontbijt over de brexit-perikelen.

Bij aankomst informeerde May hoe het met de arm van Rutte is. Die zei dat het daar een beetje beter mee gaat. Naar verluidt heeft de Nederlandse premier een elleboogblessure, over de oorzaak wordt niets gezegd.

