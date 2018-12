Politie maakt eind aan massale hanengevechten

De politie meldde dat de hanen werden gehouden in hokken op een bosperceel in Bodegraven. Daar is de politie in alle vroegte binnengevallen.

Ⓒ De Telegraaf

De hanen worden naar een opvanglocatie overgebracht en medisch onderzocht. Later moet justitie bepalen wat er met de dieren gaat gebeuren.

„Hanengevechten zijn verboden. Het is vreselijk om te zien hoe die eraan toe gaan”, vertelt een woordoerder van de politie tegen Hart van Nederland. „Soms worden aan de poten scherpe voorwerpen geplaatst om elkaar te verwonden. Zo’n gevecht kan duren tot de dood erop volgt.”