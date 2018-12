Rode Kruis: humanitaire ramp dreigt in Bosnië

„De leefomstandigheden voor migranten zijn slecht en kans op onderkoeling wordt steeds groter nu de temperatuur daalt”, zegt Simon Missiri, hoofd van het Internationale Rode Kruis in Europa. „Hulporganisaties doen hun best om te zorgen dat zij voedsel en onderdak hebben, maar zonder humanitaire hulp is het nog te bezien hoeveel mensen de lente zullen halen.” Het Rode Kruis zet mobiele teams in om de situatie in de gaten te houden. Zij zullen ook voor dekens zorgen en eerste hulp verlenen

Sinds begin dit jaar zijn er volgens de hulporganisatie meer dan 23.000 migranten Bosnië-Herzegovina binnengekomen. Ongeveer 5300 migranten zitten vast bij de gesloten grens met Kroatië. Het Rode Kruis zegt 2,9 miljoen euro nodig te hebben voor voedsel, toiletspullen, dekens en slaapzakken.