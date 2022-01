Duitsland voert 2G-plusbeleid in voor restaurants en cafés

In een aantal Duitse deelstaten geldt 2G-plus al op bepaalde locaties, bijvoorbeeld bij sportwedstrijden of in zwembaden. De extra maatregelen worden genomen vanwege een stijging van het aantal coronabesmettingen door de extra besmettelijke omicronvariant. Een kortere quarantaine-periode moet personeelstekorten in bijvoorbeeld de zorg voorkomen.

Volgens Scholz zullen door omicron veel nieuwe mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. De variant lijkt minder vaak tot een ernstig ziekteverloop te leiden, maar sluit een ziekenhuisopname niet uit. Een boostervaccinatie zorgt ervoor dat mensen beter beschermd zijn tegen omicron. In Duitsland is bijna 72 procent van de bevolking volledig ingeënt, bijna 42 procent heeft een booster gehad - ongeveer net zoveel als in Nederland. In ons land is de 2G-discussie door het parlement geparkeerd.

Isolatie

Bondskanselier Olaf Scholz en de leiders van de deelstaten hebben besloten dat mensen tien dagen moeten thuisblijven als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon. De quarantaine kan na zeven dagen met een negatieve coronatest worden beëindigd. Mensen met een boostervaccinatie hoeven helemaal niet meer in quarantaine. Nu moeten mensen vaak veertien dagen in quarantaine, afhankelijk van een aantal factoren.