Galafeest loopt uit de hand: ’Dochter ondergekotst’

Wat een gezellig eindejaarsfeestje voor scholieren had moeten worden, liep uit op een drama. De politie zag zich genoodzaakt om ondersteuning te verlenen aan de beveiligers van het feest in café De Graanbeurs aan de Reigerstraat in Breda. Er wilden te veel mensen tegelijk naar binnen, meldt de politie. ’Hierdoor ontstond geduw en gedrang. Twee mensen zijn onwel geworden.’ Ambulancepersoneel moest eraan te pas komen om bezoekers op te lappen.

Op beelden is te zien hoe tientallen scholieren al voor de ingang van het café op elkaar gedrukt staan. Op de Facebookpagina van Stichting Scholieren Gala Breda zijn de reacties over het feest niet van de lucht. ’Hier is het laatste woord nog niet over gesproken. Ik ben woest’, schrijft Desirée van der Avoird. Haar dochter werd door iemand anders ondergekotst en in de mensenmassa op de grond geduwd in de verdrukking. Ze zou daaraan wonden op haar been en voeten hebben overgehouden. Tot overmaat van ramp werd ze zonder jas in de kou buitengezet.

Volgens Van der Avoird waren veel minderjarige tieners dronken en werden de drankflessen aan de lopende band mee naar binnen genomen. ’Wat een waardeloze controle aan de deur!’ Een vader maakt melding dat de galakleding van zijn dochter het heeft begeven en dat ze op de grond is gegooid. Ook zij kreeg braaksel over zich heen, net als scholier Flint Smeulders.

Hij spreekt van ’het k*tste feest ooit’, waar hij ook nog eens twintig euro voor heeft betaald om binnen te komen. Het feest was bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar. De organisatie stelt volgens Omroep Brabant dat er geen alcohol is geschonken aan minderjarigen.

De stichting was dinsdagmorgen niet bereikbaar voor commentaar.