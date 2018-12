Rotterdam wil parkeren; geen afval scheiden

Terwijl het nieuwe stadsbestuur overloopt van duurzame en groene ambities is er geen enkel idee hoe bij flats de gft-inzameling moet worden geregeld. Rotterdam is op zoek naar een ’volwaardig inzamelmiddel’, stelt verantwoordelijk wethouder Bert Wijbenga.

Uit een gehouden proef met aparte inzameling blijkt dat ’het scheiden van gft in hoogbouw moeilijk maar niet onmogelijk is’, stelt de wethouder in een schrijven aan de gemeenteraad.

Het is de afdoening van een GroenLinks-motie voor gescheiden afval bij hoogbouw, nog van de hand van Judith Bokhove toen ze nog raadslid was. Tegenwoordig maakt ze deel uit van het huidige stadsbestuur.

Bij zeven flats zijn twee verschillende proeven gehouden. Bij een deel stonden containers in de flats, bij een deel buiten als een soort containerparkje. Er was weinig animo voor. De inpandige containers stonken te veel en de containers buiten kostten te veel parkeerruimte, volgens de bewoners die daardoor hun afval niet meer wilden scheiden.

Door de slechte resultaten, slechts vijftien procent van de proefgroep wil doorgaan met afvalscheiden, komt er ook geen vervolg op de proef. Het leverde ook vaak ’vervuild gft’ op en de omwonenden maakten er nog het beste gebruik van omdat hun eigen containers dan schoon konden blijven.

Volgend jaar komt er een nieuwe Grondstoffennota. Daarin worden ’de resultaten van de pilot meegenomen bij de uitwerking van mogelijkheden om te komen tot afvalscheiding van gft bij hoogbouw’ stelt Wijbenga.

„Er zijn geen aanbevelingen, dit valt me tegen’’, stelt GroenLinks-raadslid Astrid Kockelkoren. Ze laat het er niet bij zitten, ze gaat nieuwe schriftelijke vragen indienen en de wethouder in commissieverband aan de tand voelen. „We moeten er echt iets mee gaan doen, we hebben een duidelijke richting en doelstelling nodig.’’

Ze wijst naar de Nederlandse Vereniging van Gemeenten, ’toch een conservatieve club’, die afvalscheiding promoot. „In Rotterdam is er echter een diepgewortelde angst dat het gescheiden ophalen van afval de buitenruimte ernstig zal vervuilen.’’

Al eerder pleitte ze voor een groenvermaler in de hoogbouw.

„Zelf woon ik ook in een flat en scheid ik al jaren mijn afval. Alleen erger ik me steeds kapot omdat ik het gft nergens kwijt kan. Er moet een tandje bij, we hebben heel veel flats. Als het in andere gemeenten kan zie ik niet in waarom het niet in Rotterdam zou kunnen.’’