Rutte: ’Nuttig gesprek’ met May

Rutte ontving May voor een ontbijtbespreking op het Haagse Catshuis. May is op zoek naar concessies van de Europese Unie om vooral de regeling van de Noord-Ierse grens voor haar parlement verteerbaar te maken.

De Britse premier informeerde naar Ruttes arm, die hij afgelopen week heeft bezeerd bij een ritje op de fiets. Hij maakte „een onhandige move”, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Inmiddels zou het wat beter gaan.

2000 kilometer

De onder vuur liggende premier May vliegt direct door naar Berlijn voor een lunch met bondskanselier Angela Merkel. Daarna gaat zij naar Brussel voor overleg met de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, en voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie. Tusk heeft al laten weten dat er niet opnieuw onderhandeld kan worden over het Brexitakkoord, maar dat over nadere uitleg te praten valt. Ze maakt dinsdag in totaal zo’n tweeduizend vliegkilometers.

May heeft de cruciale stemming in het Lagerhuis over het Brexitakkoord maandag uitgesteld omdat er onvoldoende steun is.

Donderdag wordt de traditionele decembertop van Europese leiders gewijd aan de gerezen problemen, heeft Tusk besloten. De 27 zullen bespreken hoe zij May kunnen tegemoetkomen zodat de Brexitdeal door het Britse parlement kan worden goedgekeurd, aldus Tusk.