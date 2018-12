’Poetin spioneerde voor de Stasi, ID-kaart duikt op’

Poetin woonde sinds 1985 in Dresden, waar hij tot net na de val van de Muur zou blijven. Hij werkte er voor de KGB en verhoorde dissidenten in de communistische DDR, dat bezet werd door de Sovjet-Unie sinds de val van de Nazi’s. Nu blijkt dat Poetin, destijds in de dertig, óók voor de Stasi werkte.

Tussen die twee geheime diensten waren warme banden; de Stasi werd zelfs opgericht onder de auspiciën van de tegenhangers uit de Sovjet-Unie. Dat Poetin contact heeft gehad met de Stasi, was al bekend, maar dat hij zelf een pasje had en direct werknemer was, is nieuw.

Werving agenten

Tot aan de val van de muur werd het document van Poetin gestempeld, meldt BILD. Wat hij precies gedaan heeft, is onbekend. Het zou in ieder geval om ’werving van Duitse agenten’ gaan, waarbij hij niemand kon vertellen dat hij ook voor de KGB werkte.

Ⓒ BILD

Het pasje van de Stasi was handig om ongestoord de hoofdkantoren van de Stasi te kunnen binnenlopen, vertelt Konrad Felber, een expert van de Stasi-documentatiedienst van Duitsland.

Bier

Over zijn tijd in Dresden is verder bekend dat hij zijn tweede dochter er zou krijgen, en – zo schrijft BILD trots – graag Duits bier dronk in zijn stamcafé. Hij zou nog steeds liefhebber zijn.