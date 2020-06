Den Haag verbiedt grote kermisparade Malieveld, branche woedend

„We gaan dus met zo’n 150 wagens en attracties naar het Malieveld. Inclusief orgels en een groot ledscherm waarop we onze boodschap kwijt kunnen.”

Het argument van de gemeente Den Haag dat Staatsbosbeheer op die plek bezig is met werkzaamheden, maakt op de kermisexploitanten geen indruk. Vermolen: „Ze willen ons niet op het gras en daar gaan we ook niet op staan. Het harde gedeelte van het veld is groot genoeg voor ons en onze wagens.”

De gemeente wil dat alle voertuigen worden geparkeerd bij het stadion van ADO. Vervolgens mogen er maximaal vijftien kermisvoertuigen en vrachtwagens onder politiebegeleiding naar het Malieveld. Daar moeten ze blijven staan gedurende het protest.

Kermisopening

De kermisbranche voert deze week actie om het kabinet en de Tweede Kamer te overtuigen van de noodzaak zo snel mogelijk weer te gaan draaien. Dinsdag overhandigden vijftig kermisvrouwen al een open brief op het Binnenhof.

Ontstaat er donderdag schade op het Malieveld, dan zal die worden verhaald, laat de gemeente weten. „Maar wij zijn niet van plan om de boel te vernielen. We willen alleen zo snel mogelijk aan het werk met onze kermissen”, aldus Nicole Vermolen.