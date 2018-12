1 / 2 1 / 2 De asteroïde Bennu. Het water zit binnenin de ruimterots. Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - Een week nadat de ruimtesonde Osiris-Rex bij de planetoïde Bennu is aangekomen, hebben NASA-onderzoekers laten weten dat er sporen van water zijn gevonden. „Niet geheel onverwacht, maar het is wel een mooi begin. Deze missie geeft een kijkje in de geschiedenis van ons zonnestelsel”, zegt sterrenkundige dr. Lucas Ellerbroek.