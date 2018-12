Terreur Amsterdam CS: ’Ik zou het zo opnieuw doen’

De 19-jarige kondigde zijn actie al aan, blijkt tijdens de rechtszitting. Tegen huisgenoten in zijn woonplaats in Duitsland zei hij dat ze wel zouden zien hoe Allah wraak neemt. Hij was woedend vanwege de op handen zijnde cartoonwedstrijd en reisde spoorslags naar Amsterdam.

Jawed S. kon tijdens de tussentijdse zitting met moeite in toom worden gehouden. Hij popelde om zijn statement te maken: dat hij de eer van de profeet had verdedigd en dat Nederland dit aan zichzelf te wijten had.

Het lijkt erop dat S. direct reageerde op een oproep van de Taliban. Die gaven op 30 augustus een verklaring uit: omdat niemand in Nederland de cartoonwedstrijd tegenhield, was iedereen schuldig.

Op een video die op Jaweds telefoon stond, wordt een lied gezongen over het doden van mensen die de profeet beledigen, door ze te doden, verbranden en onder de grond te stoppen.

Met de twee Amerikaanse slachtoffers gaat het slecht. Een van de twee toeristen heeft een steek in de rug opgelopen waardoor hij een dwarslaesie heeft. Hij is hulpbehoevend geworden en kan niet meer werken. ’Zijn leven is verwoest’, zegt advocaat Beer van de slachtoffers. Hij bereidt een schadeclaim voor en vindt dat Nederland die ruimhartig zou moeten toekennen, onder meer omdat in Amerika het sociale vangnet zwak is.

Justitie gaf tijdens de zitting aan dat, als de politie niet op tijd had ingegrepen, er meer slachtoffers waren gevallen op station Amsterdam Centraal. Jawed S. loopt nog steeds moeilijk doordat er een kogel in zijn lichaam zit. ’Het tweede schot was niet nodig geweest’, verklaarde hij eerder. Hij zit in Vught op een afdeling met Mohammed B.,de moordenaar van filmmaker Theo van Gogh. Het Pieter Baan Centrum gaat hem nog onderzoeken.

