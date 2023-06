Premium Het beste van De Telegraaf

Verdachte ontkent misbruik Opa bekent tonen pornofilms aan kleindochter (11): ’Er was een kriebelcultuur in familie’

Door Jeannine Verhagen

Beeld ter illustratie

ALKMAAR/HEERHUGOWAARD - Een 73-jarige man uit Heerhugowaard bekende donderdag bij de rechtbank in Alkmaar dat hij tijdens een logeerpartij pornofilmpjes heeft getoond aan zijn 11-jarige kleindochter. „Dat was ongepast”, zei hij. Het Openbaar Ministerie verwijt hem ook het eenmalig betasten van de borsten van het meisje. „Dat is niet gebeurd”, liet de verdachte weten.