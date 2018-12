Stank door giftige rookwolk in centrum Rome

De stank is dan ook groot in het centrum van de stad. De gemeente heeft de mensen aangeraden om zo min mogelijk de straat op te gaan en de ramen van de huizen dicht te doen waar de stank wordt geroken.

„Het is duidelijk dat de rook giftig is, want er wordt afval, olie en plastic verbrand”, zo liet de voorzitter van wijk III van Rome Giovanni Caudo weten. Maar hij voegde eraan toe dat de brandweerlieden er alles aan doen om te zorgen dat de rookwolk niet naar het centrum komt. Toch was de stank wel degelijk aanhoudend in het centrum.

Oproep

Er zijn twaalf brandweerteams al de hele ochtend bezig om de vlammen van het enorme complex te blussen. De burgemeester van Rome, Virginia Raggi, heeft een oproep gedaan aan iedereen in de regio Lazio en zelfs aan de andere regio’s in Italië om de afvaldienst AMA in Rome te helpen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.