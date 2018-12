Hanengevecht in Nederland: ’Dit nog nóóit gezien’

Nog eens twintig kippen en hanen werden meegenomen bij huiszoekingen in Bodegraven en Zwammerdam.

De geur van modder, oude kippenmest en tabaksrook vechten om voorrang. Op de rand van een geïmproviseerde arena van spaanplaat ligt nog een pakje shag, alsof de eigenaar van dit ’trainingscentum’ elk moment kan binnenlopen. Dat gebeurt niet: de 38-jarige man uit Bodegraven en de 31-jarige man uit Zwammerdam die dit complex runnen, zijn aangehouden.

„In totaal zijn hier 51 dieren gevonden”, vertelt een politiewoordvoerster ter plekke. „Veertig hanen en de rest kippen.” Ze wijst naar een grote ijzeren ton aan de achterkant van het complex. Tussen wat onmiskenbaar resten van een uitgeregend vuurtje zijn, ligt een half verbrande haan.

Een medewerker van de dierenpolitie geeft een macabere ’rondleiding’. „Dit hebben wij ook nog nooit gezien”, geeft hij toe. Aan het schuurtje waarin de arena is gebouwd, hangt een groot, groen rad. „Hier worden de hanen ingezet. Ze moeten dan rondjes rennen en krijgen daar gespierde poten van.” Hij wijst op de ’voerinstallatie’ die de kippen in hun modderige hokken ter beschikking hebben. Een soort opengesneden jerrycan waar de dieren hun kop in kunnen steken. „Dit heeft een gemiddelde hobbyboer niet.”

De politie is in Bodegraven gaan kijken omdat er meerdere meldingen binnen waren gekomen op 144, het noodnummer van de politie om dierenleed te registreren. Dierengevechten in Nederland zijn namelijk strafbaar. Zo strafbaar dat de Dierenbescherming niet op de hoogte was van dit soort trainingslocaties. „We dachten dat dit niet meer bestond in ons land”, geeft Dik Nagtegaal toe. „Deze dieren hadden waarschijnlijk naar het buitenland moeten gaan.”

Dat denkt ook de medewerker van de dierenpolitie. „Waarschijnlijk naar Frankrijk.” Frankrijk is namelijk een van de weinige Europese landen waar de hanengevechten nog zijn toegestaan. Sterker nog: er gaat veel geld in om. Hoeveel geld er nu in beslag is genomen, kon de politiewoordvoerder niet zeggen. „Er gaat tegenwoordig ook veel geld online in om”, vertelt ze.

Dat komt mede omdat een goede gevechtshaan écht goed moet zijn. Een hanengevecht gaat namelijk door tot één van de hanen het loodje legt. Om die reden worden er ook gevechten gehouden waarbij de hanen mesjes aan hun poten krijgen gebonden, vertelt de medewerker van de dierenpolitie. „Het gaat er soms echt heftig aan toe.”

Daarom is de locatie van dit trainingscentrum zo bijzonder: nog geen honderd meter verderop ligt een trapveldje en het eerste huis is al twee, driehonderd meter verderop. „Je verwacht dit niet op deze plek, omdat er hier vlakbij van alles gebeurt.”

Wat er met de kippen gaat gebeuren is nog onduidelijk. Ze worden afgevoerd, geringd en geïnspecteerd op ziektes. Wat er daarna gebeurt, beslist het Openbaar Ministerie.

Bekijk ook: Politie maakt eind aan massale hanengevechten