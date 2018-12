Ongelukje Rutte op fiets: handen schudden moeilijk

Wat er precies is gebeurd, wordt niet gespecificeerd. Duidelijk is dat officiële begroetingen lastig zijn. Dat ondervond de Britse premier Theresa May slechts ten dele; op het oog leek de begroeting hartelijk.

Toch deed het behoorlijk pijn. May kende de zorgen en vroeg hoe het ging. „Ietsjes beter”, kon Rutte zijn ambtsgenoot toevertrouwen.

Later vertelde hij dat het euvel tamelijk serieus is. „Handen schudden is in mijn functie tamelijk belangrijk. Ik geef iedereen nu boksen.”

Rutte staat al langer bekend om zijn voorliefde voor de fiets. Ook tijdens coalitiebesprekingen komt hij vaak fietsend bij het Binnenhof aan. Net als vanmorgen bij het Catshuis, tot enige verrassing van de massaal verzamelde internationale pers.

Oordeel zelf hoeveel last Rutte van zijn arm had bij het handen schudden met premier May: