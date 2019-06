Post-elastieken worden jonge ooievaar fataal

„Bij binnenkomst merkten we direct dat iets niet klopte”, meldt de stichting op Facebook. „De ooievaar had een hele harde buik en was gelig van kleur. We hebben hem direct langs gestuurd bij de dierenarts. Daar werd geconstateerd dat zijn maag, en waarschijnlijk ook zijn darmen, vol zat met post-elastieken. De ooievaar is geeuthaniseerd.”

Vermoedelijk zijn de elastieken door de ooievaarmoeder verward met wormen of slakken en naar het nest van de jongen gebracht.