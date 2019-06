’Je speelt met vuur als het gaat om onze volksgezondheid’

De OVV constateert dat mensen onnodig ziek worden omdat risico’s niet altijd goed in beeld worden gebracht of te laat worden ontdekt. CDA-Kamerlid Jaco Geurts eist actie: „Als voedselcontroles niet op orde zijn, speel je met vuur als het gaat om onze volksgezondheid. Het CDA zegt al langer dat de controles op voedselveiligheid in de wereld te laks zijn. De OVV legt de vinger dus terecht op de zere plek. Betere samenwerking tussen landen is noodzakelijk.”

Minister Bruins (Volksgezondheid) wil het rapport ’nauwkeurig bestuderen’ en deelt na de zomer hoe hij de aanbevelingen van de OVV wil oppakken.

„Het is goed dat het rapport nog eens onderstreept dat inzicht in opkomende risico’s een belangrijke bouwsteen is van een robuust voedselveiligheidssysteem”, schrijft de bewindsman aan de Tweede Kamer. „Terecht constateert de OVV dat vroege signalering van voedselveiligheidsrisico’s en een snelle beoordeling door de relevante instanties van groot belang kan zijn om te voorkomen dat grote voedselveiligheidsincidenten en -crisissen gaan ontstaan.”