Pinstoring: vrouw geeft trouwring weg als borg

Ze had net getankt bij een Esso-pomp in Emmen toen er sinds vannacht een landelijke pinstoring bezig was. „We hadden al een plakkaat op de pompen gehangen dat er alleen contant betaald kon worden, maar dat had ze niet gezien”, vertelt pompbediende Willy Pruisman.

Bij de kassa gaf ze prompt haar trouwring en mogelijk haar verlovingsring weg als borg. „Ze zei: nou, dan laat ik mijn trouwring wel achter. Ze verzekerde dat ze die dezelfde dag nog zou ophalen. En nee, ze is niet gescheiden.”

De pinstoring trof dinsdagmorgen op een ongelukkig tijdstip veel tankstations. Volgens een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland zijn duizenden pinautomaten ’out’ geweest, verspreid over het hele land. De storing was in de loop van de ochtend verholpen.