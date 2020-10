Dronken Nederlanders stelen bus Grieks eiland

De groep brak in in een bus en reed volgens lokale media twee rondjes rond het eiland, dat zo’n vijftig kilometer uit de kust van Athene ligt. Ze waren daar eerder op de dag per zeilboot aangekomen.

De vakantievierders dansten tijdens de rit naakt in de bus. Een gealarmeerde bewaker waarschuwde de politie. Toen de Nederlanders de agenten zagen, sprongen ze via ramen en deuren uit de bus. Er is een aanhouding verricht, zo bevestigt een woordvoerder van de Griekse politie in Athene. Het gaat om de bestuurder, zo weet het AD. „Op grond van poging tot diefstal en onrechtmatig gebruik van een openbaar vervoermiddel”, aldus de politie.