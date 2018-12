Meer leven onder dan op de aarde

De onderzoekers van het Deep Carbon Observatory, een wereldwijde wetenschappelijke organisatie met 1200 wetenschappers, boorden tot vijf kilometer diep en ontdekten dat zeventig procent van de bacteriën zich onder het aardoppervlak bevindt. Volgens de wetenschappers is de diversiteit hier vergelijkbaar met die in de Amazone of op de Galapagoseilanden. „We hebben een volledig nieuw levensreservoir ontdekt”, zegt Karen Lloyd van de University of Tennessee. „We ontdekken constant nieuwe levenstypes onder het aardoppervlak. Er zit meer leven ín de aarde dan erop.”

Op een diepte van 2,5 kilometer werd een organisme ontdekt dat daar al miljoenen jaren begraven ligt en op geen enkele manier beroep doet op energie van de zon. „Wij mensen oriënteren ons volgens een vrij snelle cyclus van de zon, maar deze organismen maken deel uit van trage cycli op geologische tijdschalen”, voegt Rick Colwell van de Oregon State University toe.

De onderzoekers zijn op zoek naar een diepte waarop geen leven meer mogelijk is, maar vooralsnog vinden zij op iedere diepte weer leven.