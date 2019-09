’Auto rijdt op publiek in bij autocross: meerdere gewonden, vechtpartij’

Dat laat de politie weten op sociale media. De bestuurder zou tijdens een prijsuitreiking op het publiek zijn ingereden met een racewagen. Diegene is aangehouden en overgebracht naar politiebureau, net als een vrouw, wier rol nog onduidelijk is.

Volgens de politie zijn er zeker vier gewonden. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse gekomen. Wat de achtergronden van het incident zijn, en of er opzet in het spel is, is nog niet bekend.

Bij het evenement ontstond veel commotie. De politie meldt dat er is gevochten. „De politie heeft op linie moeten staan om het publiek op afstand te houden”, laat een woordvoerder weten.

